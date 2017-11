später lesen Vor Weltklimakonferenz Tausende demonstrieren in Bonn für Kohleausstieg FOTO: afp 2017-11-04T10:31+0100 2017-11-04T14:13+0100

Umweltaktivisten wollen die Klima-Konferenz in Bonn mit zahlreichen Demonstrationen begleiten. Kurz vor Beginn des Gipfels haben am Samstag etwa 7000 Menschen in Bonn für den Kohle-Ausstieg und eine umfassende Energiewende demonstriert.

