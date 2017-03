Fall Dorota: Wenn ein Mensch verschwindet

Die Ermittlungen im Fall der vermissten Dorota Galuszka-Granieczny wurden eingestellt. Der Fall wirft viele Fragen auf. Auch grundsätzliche. Wann gilt eine Person als vermisst und wie geht die Polizei in solchen Fällen vor? Wir haben nachgefragt. Von Sabine Kricke und Helene Pawlitzki

"Niemals”, sagt Matthias Bachmatuik. "Niemals wäre Dorota einfach so weggegangen”, sagt er. Bachmatuik ist der Schwager von Dorota Galuszka-Granieczny aus Süsterseel. Die junge Frau ist seit dem 18. Oktober 2016 verschwunden. Die Ermittlungen wurden nun eingestellt. "Es gibt keine neue Spur”, heißt es seitens der Staatsanwaltschaft.

Wie viele Menschen sind derzeit als vermisst gemeldet?

Am 1. Januar 2017 galten in ganz Deutschland 16.000 Menschen offiziell vermisst. Täglich werden bundesweit etwa 250 bis 300 neue Vermisstenmeldungen erfasst und ungefähr ebenso viele wieder gelöscht, weil sie wieder gefunden werden oder sich selbst melden.

Wie viele Fälle werden aufgeklärt?

Laut dem Bundeskriminalamt erledigen sich erfahrungsgemäß etwa 50 Prozent der Vermissten-Fälle innerhalb der ersten Woche. Binnen Monatsfrist liegt die Erledigungsquote bereits bei über 80 Prozent. Der Anteil der Personen, die länger als ein Jahr vermisst werden, bewegt sich bei nur etwa drei Prozent.

FOTO: Christoph Reichwein

Wann gilt ein Erwachsener als vermisst?

Bei Erwachsenen müssen aus Sicht der Polizei drei Voraussetzungen gegeben sein: Die Person hat "ihren gewohnten Lebenskreis verlassen”, sprich: sie ist nicht da, wo Partner, Verwandte oder Freunde sie vermuten würden. Keiner weiß, wo sie sich aufhält. Und es kann angenommen werden, dass sie in Gefahr ist, also beispielsweise Opfer einer Straftat geworden ist, einen Unfall hatte oder Suizidgedanken hat. Nur, wenn diese Umstände zutreffen, beginnt die Polizei mit ihren Ermittlungen.

Dorota wurde von ihrem Mann 24 Stunden nach ihrem angeblichen Verschwinden bei der Polizei als vermisst gemeldet. Nachdem die Polizei laut Angaben von Dorotas Schwager daraufhin nichts unternommen habe, erstattete ihre Familie bei der Polizei in Bad Aibling in Bayern erneut eine Vermisstenanzeige. Erst als die Mutter der 29-Jährigen von Bayern nach Süsterseel fuhr und bei der dort zuständigen Polizei in Heinsberg ein weiteres Mal angab, dass ihre Tochter vermisst werde, sei etwas unternommen worden, sagt der Dorotas Schwager.

Was passiert, wenn Kinder verschwinden?

Etwa die Hälfte aller Vermissten sind Kinder und Jugendliche. Für ihr Verschwinden gibt es die unterschiedlichsten Gründe wie Probleme in der Schule, mit den Eltern oder Liebeskummer. Weil Kinder und Jugendliche unter 18 Jahre ihren Aufenthaltsort nicht frei bestimmen dürfen, genügt es, wenn sie aus Sicht ihrer Eltern oder von Angehörigen verschwunden sind. Die Polizei geht dann grundsätzlich davon aus, dass eine Gefahr für Leib und Leben besteht.

Wer sucht die vermisste Person und wie läuft die Suche ab?

Zunächst ist die örtliche Polizei zuständig, wo auch Vermisstenanzeigen aufgegeben werden sollten. Wenn davon auszugehen ist, dass dem oder der Vermissten Gefahr droht, startet sie größere Suchaktionen. Dazu kann sie Kräfte der Bereitschaftspolizei oder sogar Hundertschaften anderer Bundesländer oder der Bundespolizei alarmieren. Oft werden auch Rotes Kreuz, Feuerwehr oder Technisches Hilfswerk herangezogen, weil sie über besonders gute Ortskenntnisse verfügen. In einigen Fällen verwendet die Polizei Suchhunde, Hubschraubern mit Wärmebildkamera, Rettungstaucher oder ähnliche spezielle Mittel.

FOTO: Christoph Reichwein

Im Fall von Dorota durchsuchten Beamte zuerst das Haus, in dem die junge Frau mit ihrem Mann und ihrem Sohn lebte, nach Hinweisen auf den Verbleib der 29-Jährigen. Tage später suchte eine Hundertschaft der Polizei in einem nahegelegenen Waldstück nach der Frau. Auch Taucher suchten in Seen nach ihr. Jedoch blieb die Suche ohne Erfolg. Die Familie der gebürtigen Polin engagierte daraufhin sogar einen Privatdetektiv und einen Hellseher, um Dorota zu finden. Auch zahlreiche Bekannte aus der Nachbarschaft suchten nach ihr. Zu diesem Zeitpunkt gingen die Beamten bereits davon aus, dass Dorota einem Verbrechen zum Opfer gefallen war.

Wie oft steckt hinter einer Vermisstenanzeige eine Gewalttat?

Laut Norbert Jonas vom Düsseldorfer Kommissariat 12 für Vermisstenfälle stehen Vermisstenanzeigen nur "sehr, sehr selten" in Verbindung mit einer Gewalttat durch Dritte. Deutlich häufiger sind vermisste Jugendliche und Menschen mit Suizidabsichten.

FOTO: Polizei

Im Fall aus Süsterseel sieht das jedoch anders aus. Rund zwei Wochen nach dem Verschwinden der jungen Mutter Dorota gingen die Beamten dann von einer Gewalttat aus. "Bei einer 29-Jährigen, die sich so lange nicht sehen lässt, ohne sich zu melden, besteht der Verdacht auf ein Tötungsdelikt”, sagte die zuständige Staatsanwältin Katja Schlenkermann-Pitts im November vergangenen Jahres. Zu diesem Zeitpunkt war Dorota bereits zwei Wochen verschwunden.

Wie lange bleiben Menschen im Durchschnitt vermisst?

Nach Angaben des Bundeskriminalamts klären sich etwa die Hälfte der Fälle innerhalb der ersten Woche. Über 80 Prozent seien innerhalb eines Monats gelöst. Länger als ein Jahr bleiben etwa drei Prozent aller Vermissten verschwunden.

Was passiert, wenn jemand gefunden wird?

Wenn die Polizei einen Erwachsenen wiederfindet, der als vermisst gemeldet war, stellt sie als erstes fest, ob er oder sie wohlauf ist. Als Erwachsener darf man selbst bestimmen, ob die Menschen, die einen als vermisst gemeldet haben, informiert werden, wo man sich aufhält. Wenn keine weiteren Hinweise auf ein Verbrechen vorliegen, sind die Ermittlungen der Polizei beendet. Minderjährige kommen in staatliche Obhut, zum Beispiel in ein Kinder- oder Jugendheim. Anschließend werden sie zu den Erziehungsberechtigten zurückgebracht.

Wann werden Ermittlungen eingestellt?

Sollte es in einem Fall keine neuen Erkenntnisse geben, wird die Personenfahndung spätestens 30 Jahre nach dem Verschwinden eingestellt. Im Fall von Dorota gab die Staatsanwaltschaft vergangene Woche bekannt, dass man wegen fehlender neuer Hinweise die Ermittlungen in dem Fall nach rund einem halben Jahr einstellen werde. Für Dorotas Familie ist das unerträglich. "Wir wollen sie doch einfach nur finden”, sagt ihr Schwager. Die Staatsanwaltschaft wolle die Ermittlungen wieder aufnehmen, sobald es neue Hinweise gebe.

Wann kann eine vermisste Person für tot erklärt werden?

Vor dem Gesetz wird zwischen verschollenen und vermissten Personen unterschieden. Bei einem Verschollenen geht man von einem langfristigen Verschwinden der Person aus. Bei einer vermissten Person spricht man eher von einer kürzeren Zeit. Laut dem Verschollenengesetz (VerschG) kann eine vermisste Person dann für tot erklärt werden, wenn sie seit zehn Jahren als verschollen gilt und das fünfundzwanzigste Lebensjahr vollendet hat. Das gilt vor allem für Menschen, die im Kindesalter als vermisst gemeldet wurden. Auch wer das achtzigste Lebensjahr vollendet hat und erst seit fünf Jahren als verschollen gilt, kann für tot erklärt werden. Das erfolgt jedoch nicht einfach automatisch.

Die Todeserklärung muss vor einem Amtsgericht beantragt werden. Dazu berechtigt ist die Staatsanwaltschaft, der gesetzliche Vertreter des Verschollenen, Ehepartner, Lebenspartner, Kinder oder Eltern des Vermissten und jeder andere, der ein rechtliches Interesse an der Todeserklärung hat. Das trifft zum Beispiel auf Erben zu.