später lesen Versuchter Wohnungseinbruch bei Osnabrück Einbrecher schießen 22-Jährigen in Wohnung nieder FOTO: dpa, axs FOTO: dpa, axs 2018-04-02T13:17+0200 2018-04-02T13:17+0200

Unbekannte versuchten am Ostermontag in die Wohnung eines 22-Jährigen einzudringen. Dabei schossen sie in nieder, warum ist bislang unklar. Die Mordkommission ermittelt.

