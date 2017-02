Die Gewinner des Landeswettbewerbs "Beste Arbeitgeber in NRW 2017" stehen fest. 38 Unternehmen verschiedener Größen und Branchen wurden für ihre besondere Qualität als Arbeitgeber ausgezeichnet. Viele davon kommen aus dem Großraum Düsseldorf.

Insgesamt bescheinigen 83 Prozent der Mitarbeiter der Preisträger ihrem Unternehmen eine gute und attraktive Arbeitsplatzkultur. In durchschnittlichen Unternehmen in Deutschland ist dies nur zur Hälfte der Fall. Bei der Erhebung unterteilte das "Great Place to Work Institut" die Unternehmen in verschiedene Kategorien.

Düsseldorf vielfach unter den Besten

Die ersten drei Plätze in der Kategorie der großen Unternehmen mit über 500 Beschäftigten belegen in diesem Jahr der Düsseldorfer Personaldienstleister "Dis", der Medizintechnikhersteller "Medtronic" aus Meerbusch und die "Sparkasse Neuss".

Bei den mittleren Unternehmen mit 50 bis 500 Mitarbeitern erreicht das gemeinnützige Altenpflege-Unternehmen "St. Gereon Seniorendienste" aus Hückelhoven den ersten Platz. Das IT-Beratungshaus "Convista Consulting" aus Köln kommt auf den dritten Platz, gefolgt vom Haushalts- und Reinigungsmittelhersteller "SC Johnson" aus Erkrath.

Die Goldmedaille bei den kleinen Unternehmen mit zehn bis 49 Beschäftigten geht ebenfalls nach Düsseldorf. Das dortige Büro der Managementberatung "Baringa Partners" punktete am meisten bei seinen Angestellten.

Insgesamt beteiligten sich 167 Unternehmen aller Größen und Branchen am aktuellen Landeswettbewerb "Beste Arbeitgeber in NRW 2017". Die Unternehmen stellten sich freiwillig auf den Prüfstand des unabhängigen Instituts und dem Urteil ihrer Beschäftigten.

Gute Arbeitplatzkultur zahlt sich aus

"Der Nutzen einer mitarbeiterorientierten Unternehmenskultur ist vielfach belegt", sagt Andreas Schubert, Geschäftsführer des "Great Place to Work Instituts". "Ausgezeichnete Arbeitgeber weisen ein deutlich höheres Engagement der Mitarbeitenden auf, profitieren von einem um bis zu 50 Prozent geringeren Krankenstand und von bis zu dreifach höheren Bewerberquoten. Im Ganzen sind diese wirtschaftlich deutlich erfolgreicher und innovationsstärker."

Die anonym durchgeführte Mitarbeiterbefragung umfasst über 60 Einzelfragen. Im Mittelpunkt stehen dabei zentrale Arbeitsplatzthemen wie Fairness und Vertrauen in der Zusammenarbeit, Führungsqualität, persönliche Anerkennung und Wertschätzung, berufliche Unterstützung und Entwicklung, Partizipationsmöglichkeiten und betriebliche Gesundheitsförderung.

Die besten Arbeitgeber werden auf Basis von Durchschnittswerten und Vergleichen des gesamten Teilnehmerfeldes ermittelt. Das unmittelbare Urteil der eigenen Mitarbeiter macht zwei Drittel der Gesamtbewertung aus.

Anmeldung zum Folgewettbewerb ab sofort möglich

Zum Folgewettbewerb "Beste Arbeitgeber in NRW 2018" können sich interessierte Arbeitgeber ab sofort anmelden. Mitmachen können Unternehmen aller Branchen und Größen (ab zehn Beschäftigten) sowie Non-Profit-Organisationen und öffentliche Arbeitgeber jeder Art.

Die komplette Liste "Beste Arbeitgeber in NRW 2017" mit allen ausgezeichneten Unternehmen ist auf der Homepage des Instituts zu finden.

(maxk)