Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen sieht für Weihnachten Grün statt Weiß: "Es wird wenig winterlich an den Feiertagen", sagt eine Sprecherin am Donnerstag über das Wetter rund um Düsseldorf. Zwischen Kleve und Köln wird es am Niederrhein und im Rheinland ähnliches Wetter geben. Der kleine Unterschied: Auflockerungen kommen aus Nordwesten, im Raum Kleve wird es also eher trocken und weniger wolkig als in der Kölner Region.

So sieht das Wetter an den Weihnachtsfeiertagen aus:

Heiligabend: Am Morgen wird es laut DWD viele Wolken geben, die sich im Tagesverlauf etwas auflösen. Es bleibt eher trocken, aber windig. Temperaturen bis maximal zehn Grad.

Erster Weihnachtsfeiertag: Die Wolken überwiegen deutlich, es regnet leicht. Richtung Bergland kann es stürmisch werden. Die Temperaturen bewegen sich um die 12 Grad.

Zweiter Weihnachtsfeiertag: Weiterhin bleiben Wolken am Himmel, am Nachmittag gibt es aber eine kleine Chance auf Sonne. Die Temperaturen erreichen 13 Grad.

Ab Dienstag, 27. Dezember, wird es dann langsam kühler. Tagsüber lägen die Temperaturen weiterhin deutlich über null Grad, nachts könne es aber auch mal frieren, sagt die Sprecherin des DWD. Große Niederschläge gebe es im Moment nicht.

Ob es wohl Anfang 2017 endlich schneien könnte? Die Prognosen reichen noch nicht bis ins neue Jahr. Nur soviel weiß die Meteorlogin vom DWD: "Der Winter ist noch lang. Also rein statistisch gesehen haben wir noch viele Chancen auf Schnee."