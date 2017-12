später lesen Wetter Glatte Straßen im Rheinland - Regen an Silvester 2017-12-29T07:27+0100 2017-12-29T07:27+0100

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt für den Freitagmorgen vor überfrierender Glätte in NRW. In der Nacht sind die Temperaturen in weiten Teilen des Landes unter den Gefrierpunkt gerutscht. Bis zum Nachmittag muss mit Schneeregen gerechnet werden.