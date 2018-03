später lesen Wetter in NRW Schnee zum Frühlingsanfang FOTO: Hildegard Jesch 2018-03-20T06:44+0100 2018-03-20T06:44+0100

In Nordrhein-Westfalen lässt sich das Wetter am Dienstag vom kalendarischen Frühlingsanfang kaum beeindrucken. In Teilen des Landes wie etwa in Bochum und Mönchengladbach setzte am Morgen einmal mehr Schneefall ein.

