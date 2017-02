später lesen Bis zu 15 Grad in NRW Am Mittwoch besucht uns der Frühling FOTO: dpa, cul FOTO: dpa, cul Teilen

Am Mittwoch kommt der Frühling nach NRW. In einigen Städten kann es bei blauem Himmel bis zu 15 Grad warm werden. Doch der Sonnenschein hält nicht lange an.