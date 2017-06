später lesen Straßen in Mönchengladbach unter Wasser Gewitter mit Starkregen und Hagel ziehen über NRW hinweg FOTO: dpa, mku htf 2017-06-15T15:43+0200 2017-06-15T19:25+0200

Hoch "Barbara" musste sich am Nachmittag Tief "Ludger" beugen. Vor allem im Westen kam es zu Unwettern mit Starkregen. In Dortmund wurden die Ruhr Games unterbrochen, in Mönchengladbach stehen Straßen unter Wasser.