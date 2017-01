Die Befürchtungen vieler Pendler haben sich zumindest rund um Düsseldorf nicht bestätigt - ein großes Verkehrschaos blieb trotz des Schnees bisher aus. Vereinzelt kommt es aber zu Unfällen mit Blechschaden und Bahn-Störungen.

Wie uns die Polizei Düsseldorf um kurz nach 7 Uhr sagte, gab es bislang im Stadtgebiet und auf den Autobahnen lediglich sechs "witterungsbedingte Unfälle". Dabei blieb es bei kleineren Blechschäden, niemand wurde verletzt. Der Verkehr beispielsweise auf der A46 und der B8/Witzelstraße floss am frühen Morgen ohne Probleme. Auch die Polizei im Kreis Mettmann verzeichnete einige Blechschäden ohne Verletzte.

Die Rheinbahn meldet auf ihrer Facebook-Seite: In Düsseldorf, Mettmann und Neuss kommt es auf vielen Linien zu Verspätungen aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse und dem damit verbundenen hohen Verkehrsaufkommen. Vor allem Bahnen in Richtung Mettmann und Busse ins Bergische sind nach Auskunft eines Sprechers betroffen.

Weichenstörung zwischen Düsseldorf und Neuss

Der Wintereinbruch hat bei der Deutschen Bahn für einige Zugausfälle und -verspätungen gesorgt. Davon betroffen war vor allem die Strecke zwischen Bochum und Essen, da der Schnee die Weichen verstopft hat. Die S-Bahnlinien S1, S3 und S9 sind teilweise ausgefallen oder verspätet gefahren. Die S1 fuhr aus Richtung Solingen nur bis Essen-Steele. Zwischen Steele und Dortmund hat die Deutsche Bahn 20 Taxen als Schienenersatzverkehr bereitgestellt. Kurz vor 9 Uhr war die Störung wieder behoben.

In Düsseldorf kam es bei der S11 zwischen Flughafen und Bergisch Gladbach zu Verspätungen. Die Störung ist laut Bahn behoben. Eine Weichenstörung zwischen Düsseldorf und Neuss Hauptbahnhof sorgte ab etwa 6 Uhr für knapp zwei Stunden dafür, dass es keinen Zwischenhalt gab. In Wuppertal gab es am Bahnhof Oberbarmen eine Weichenstörung und damit Ausfälle und Verspätungen bei der S7. Keine Probleme gab es am Dienstagmorgen laut DVG bei den Duisburger Bussen und Bahnen.

In den nächsten Tagen soll es in NRW winterlich bleiben. "Schnee und Schneeregen begleiten uns diese Woche", sagte eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes. "Aber mit einem großen Wintereinbruch ist nicht zu rechnen".

(irz/see/dpa)