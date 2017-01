Wetter in NRW: Erst ist es windig, dann wird es kalt

Seit dem Morgen fegt ein kräftiger Wind über NRW. Die Stadt Köln gab gar eine Sturmwarnung heraus. So heftig wird es Experten zufolge aber nicht. Ab Donnerstag beruhigt sich der Wind, doch dann wird es frostig.

Die Stadt Köln warnt für Mittwoch, 11 bis 19 Uhr, vor Sturmböen. Weil der Wind Äste abbrechen könnte, bittet die Stadt, Waldgebiete, Parkanlagen und Alleen zu meiden. Vorsorglich habe die Forstverwaltung den Forstbotanischen Garten in Rodenkirchen und den Lindenthaler Tierpark geschlossen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Von Sturm möchte Meteorologin Jana Beck vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Essen allerdings nicht sprechen - zumindest nicht im Rheinland. "Wir erwarten heute in Ostwestfalen und im Hochsauerland in Verbindung mit Gewittern stürmische Böen, vereinzelt auch Sturmböen", sagt sie. Stürmische Böen erreichen etwa 70 Stundenkilometer, Sturmböen etwa 80. "Sturmböen wird es voraussichtlich vereinzelt nur in Hochlagen des Sauerlandes geben, zum Beispiel auf dem Kahlen Asten", sagt Beck weiter. Dass der starke Wind aber auch im Flachland - zum Beispiel in Köln - Äste abbrechen könnten, will Beck nicht ausschließen.

FOTO: Leserfoto

Bis zum Abend soll der Wind abschwächen. Am Nachmittag gibt es Niederschläge, die auch bis in tiefe Lagen als "nasser Schnee" fallen können, sagt Beck. Zu Donnerstag beruhigt sich das Wetter dann. Es wird wechselnd bis leicht bewölkt, teilweise kommt sogar die Sonne raus. Außerdem wird es laut DWD zum Ende der Woche deutlich kälter, am Freitag bewegen sich die Temperaturen in NRW zwischen -5 und 0 Grad. Am Samstagmorgen kann Schnee fallen, der im Tagesverlauf in Regen übergeht. Mit 0 bis 5 Grad wird es etwas wärmer.

Tatsächlich kräftig stürmisch wird das Wetter im Osten Deutschlands und in den südlichen Teilen von Bayern und Baden-Württemberg. Für die Ostsee erwarten Meteorologen eine Sturmflut. Verantwortlich für dieses Wetter ist Tief "Axel".

(lsa)