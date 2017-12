Wetter in NRW: Erst Schnee, dann Regen und Wind

Auch in diesem Jahr mussten die Menschen in NRW wieder auf weiße Weihnachten verzichten. Ein kleiner Trost bleibt aber, denn zumindest am Donnerstag kann man nach Vorhersage der Meteorologen doch noch die eine oder andere Schneeflocke erblicken.

Denn es zieht polare Meeresluft über NRW hinweg, sodass es auch bis ins Flachland Schneeschauer geben kann. "Oberhalb von 400 Meter bleibt er liegen, dort schneit es auch schon in der Nacht und es gibt eine verbreitete Schneedecke", sagt Bernd Hussing, Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst.

Zehn bis 13 Grad am Samstag

Wer sich nun aber auf winterliches Wetter in den letzten Tagen des Jahres freut, der dürfte enttäuscht sein. "Es bleibt nur ein kurzes Vergnügen", sagt Hussing. Denn das Wetter ist wechselhaft. So könne es in der Nacht auf Freitag zwar noch Frost geben, aber am Freitagabend ziehe bereits eine neue Front über NRW hinweg – und die bringe Regen mit auffrischendem Wind mit.

"Es ist nicht auszuschließen, dass es in Westfalen anfangs noch Schnee gibt, aber bis Samstagmorgen werden bereits acht Grad erreicht", sagt Bernd Hussing. Gegen Mittag dürften die Temperaturen demnach auf zehn bis 13 Grad klettern. "Dann gibt es selbst auf dem Kahlen Asten Tauwetter", sagt Hussing.

Und es wird ungemütlich am Wochenende. So soll es am Samstag und Sonntag regnen und windig mit stürmischen Böen werden. Im schlimmsten Fall hält das bis in die Silvesternacht an - wenn die Regenfront bis dahin nicht vorbeigezogen ist. Doch Hussing ist diesbezüglich im Moment optimistisch und rechnet damit, dass es zum Jahreswechsel trocken bleibt.