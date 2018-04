Jetzt kommt er - der langersehnte Frühling. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) werden am kommenden Samstag tagsüber Höchsttemperaturen von bis zu 24 Grad erwartet. In der Nacht zum Sonntag fallen die Temperaturen auf 3 bis 7 Grad.

Am Sonntag ziehen im Nordwesten zwar paar Wolken auf, aber es bleibt meist trocken. Die Höchsttemperatur liegt bei 20 bis 23 Grad. In der nächsten Wochen sollen die Temperaturen laut des DWD auch erst einmal so mild bleiben. Das milde und sonnige Wetter dürfte der Natur dann den letzten Schubs geben, um die Blüten allerorten auszutreiben.

Langsam können Hobbygärtner aber in die Garten- und Balkonsaison starten. Wie man seinen Stadtbalkon fit für den Frühling macht, lesen Sie hier.

Der März 2018 war in den meisten Landesteilen in Deutschland kalt und etwas zu trocken. Aber die kalten Perioden wechselten sich auch immer wieder mit wärmeren Tagen ab. Dafür schien die Sonne in NRW mit etwa 120 Stunden deutlich öfter als in den Monaten zuvor. Das hat der DWD in seiner monatlichen Statistik veröffentlicht.