Erste Schauer sind am Dienstagmorgen bereits im Rheinland niedergegangen außerdem ist es stürmisch. In Düsseldorf ist an der Heresbachstraße ein Baum in die Oberleitung der Rheinbahn gefallen. Die Feuerwehr ist im Einsatz, die Straße ist gesperrt. Betroffen sind die Linien 701, 704, U71, U73 und U83. Die Linien fahren großräumige Umleitungen. Da der Fahrstrom abgeschaltet werden musste, ist auch die Haltestelle Karolingerplatz betroffen, teilt die Rheinbahn mit. Es kommt zu Verspätungen.

FOTO: Gerhard Berger

Es dürften nicht die letzten stürmischen Böen des Tages gewesen sein: "Es liegt derzeit eine Kaltfront über NRW, die langsam Richtung Osten zieht", sagt Malte Witt, Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst (DWD).

Die Meteorologen rechnen im Rheinland ab Mittag oder frühen Nachmittag flächendeckend mit stürmischen Böen von 55 bis 70 Stundenkilometern. Es können aber auch Sturmböen mit bis zu 80 Stundenkilometern auftreten. Vereinzelt können mit dem stürmischen Wetter auch Gewitter einhergehen. Erst am Abend soll der Wind nachlassen.

Dabei dürfte es nach der Vorhersage im Westen stürmischer werden als in der Osthälfte von NRW. Vereinzelt könne auch mal ein Baum umknicken, "aber wir erwarten keine größeren Schäden in der Fläche", sagt Malte Witt.

Am Mittwoch Temperaturen um die 14 Grad erwartet

"Die Wetterlage ist nicht ganz so gewöhnlich für diese Jahreszeit", erklärt der Meteorologe. "Es mutet eher ein bisschen herbstlich an." Und das wird auch in den nächsten Tagen noch so bleiben. Auch am Mittwoch rechnen die Wetterexperten mit windigem und stürmischen Wetter sowie mit deutlich kühleren Temperaturen als in den vergangenen Tagen: 13 bis 14 Grad.

Am Donnerstag immerhin wird sich die Lage demnach etwas stabilisieren, und am Nachmittag zeigt sich auch mal die Sonne. Am Freitag allerdings kann es schon wieder regnen. "Das Wetter kommt derzeit aus dem Westen zu uns", sagt Malte Witt. "Und es ist sehr wechselhaft." Dementsprechend wird uns ein Wechsel zwischen trockenen und nassen Tagen wohl auch in der nächsten Zeit erhalten bleiben.