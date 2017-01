Schneechaos am Freitag – das erwartet uns in der Region

Nordrhein-Westfalen steht vielerorts starker Schneefall bevor. In der Nacht zu Freitag wird es landesweit schneien, am Nachmittag geht es weiter. Aber wann schneit es wo genau? Und sind die Verkehrsbetriebe vorbereitet? Eine Vorschau im Detail. Von S. Fuhrmann, M. Sievers, C. Siedentop, H. Pawlitzki

Tief Egon kommt in der Nacht aus Richtung Aachen nach NRW gerauscht und breitet sich nach derzeitigen Vorhersagen nahezu über das ganze Bundesland aus. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat eine Unwetterwarnung herausgegeben. In der Nacht zu Freitag werden Neuschneemengen zwischen zehn und 20 Zentimetern innerhalb von zwölf Stunden erwartet, der größte Teil soll innerhalb von sechs Stunden fallen. Wir haben mehrere Wetterdienste gefragt, wann Sie wo mit welchen Wetterverhältnissen rechnen müssen.

So wird das Wetter am Freitag...

... in Düsseldorf



Schneematsch statt weißer Pracht: Im Raum Düsseldorf kommt es laut eines Sprechers des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in der zweiten Nachthälfte zu Schneefällen. Im Laufe des Vormittags pendeln sich die Temperaturen aller Voraussicht nach um die null Grad ein und es bleibt trocken. Rund zehn Zentimeter Schnee werden für das Stadtgebiet erwartet, die sich im Laufe des Tages wegen der steigenden Temperaturen wohl in Schneematsch verwandeln werden.

Dadurch kann es glatt auf den Straßen werden, bestätigt auch der Meteorologe Oliver Klein von der Meteogroup. Vor allem im morgendlichen Berufsverkehr könnte es Staus geben. Gegen Nachmittag drohen dann neue Schneeschauer. "Zusätzlich müssen die Düsseldorfer mit starken Windböen und damit auch mit abgeknickten Ästen und ähnlichem rechnen", sagt Frank Molé vom DWD. Der Wind könne außerdem dazu führen, dass vereiste Stromleitungen an Strommasten zusammenstoßen und es dadurch zu kurzen Stromausfällen im Stadtgebiet kommt.

... im Bergischen Land

Das gesamte Bergland und der Kreis Mettmann werden laut DWD wohl am schwersten von den Schneefällen betroffen sein. Dort werden innerhalb von sechs Stunden Schneefälle von bis zu 20 Zentimetern erwartet. Außerdem wird es im Bergischen Land besonders kalt und stürmisch. Minus zwei Grad werden erwartet, der Schnee bleibt also liegen. Auf den Bergkuppen kann Windstärke neun wehen, es könnten Bäume umstürzen, sagt Frank Molé vom DWD. Verkehrsteilnehmer müssen sich also auf ein mittelschweres Chaos einstellen: "Bei solchen Wetterverhältnissen können die Winterdienste noch so gut arbeiten, irgendwann kommen die Räumfahrzeuge einfach nicht mehr durch." Glatte Straßen, Stau und Zugausfälle drohen.

In Leverkusen sinken die Temperaturen nach Angaben des Wetterdienstes Kachelmannwetter in der Nacht zu Freitag auf bis zu ein Grad. Es gibt Schneeregen, die Windgeschwindigkeit beträgt in der Spitze 41 Kilometer in der Stunde. Wenige Kilometer weiter in Wermelskirchen sinken die Temperaturen in der Nacht bis auf den Gefrierpunkt. Bei einer Windgeschwindigkeit von bis zu 43 Kilometern in der Stunde könnte es bis zum Mittag durchschneien. In Remscheid wird es laut Kachelmannwetter vom späten Donnerstagabend bis Freitagmittag schneien. Am Freitagmittag soll sich der Himmel kurz aufklären, danach schneit es laut der Prognose des Wetterdienstes weiter bis Samstagmorgen.

"Im Bergischen Land wird es insgesamt richtig winterlich", sagt ebenfalls Oliver Klein von Meteogroup. Durch den starken Wind kann es zu Schneeverwehungen bis hin zum Schneesturm in den Höhenlagen kommen. Auch am Wochenende könne es hier noch schneien. "Und da die Temperaturen in der kommenden Woche fallen, bleibt der Schnee auch liegen". Wintersportfreunde können sich im Bergischen dann auf kaltes aber trockenes Wetter freuen. Neue Niederschläge werden in der nächsten Woche nicht erwartet.

... am Niederrhein

In der Region Niederrhein wird das Tief Egon deutlich zu spüren sein. In der Nacht kommt es auch hier zu Schneefällen zwischen zehn und 20 Zentimetern. Am nördlichen Niederrhein um Wesel und Geldern kann es bereits ab Mitternacht zu Schneefall kommen, sagt der Experte der Meteogroup. "Vor allem im Norden des Landes wird es Schnee geben."

Allerdings: Mit Temperaturen von plus ein Grad gehören beispielsweise der Kreis Kleve und Viersen dem DWD zufolge am Freitag zu den Spitzenreitern des Landes. Am Nachmittag kommt es auch am Niederrhein zu neuen Niederschlägen, die je nach Temperatur in Form von Schnee oder Schneeregen vom Himmel fallen können. Grundsätzlich aber gilt laut Frank Molé vom DWD: Je tiefer der Niederrhein, desto größer die Chance auf leichte Wetterverhältnisse.

... im Ruhrgebiet

Das Ruhrgebiet liegt auf der Schneegrenze des erwarteten Tiefdruckgebietes. Schnee droht vor allem im nördlichen Teil, sagt Klein von der Meteogroup. Das kann auch bereits ab Mitternacht soweit sein. Sollten in einigen Gegenden die Temperaturen anziehen, kann es glatt auf den Straßen werden. Ansonsten wird eher Schneematsch erwartet.

... in der Kölner Bucht

Hier wird es in der Nacht und am Freitag eher matschigen Schneeregen geben, sagt der Experte der Meteogroup. Nichtsdestotrotz kann es zu glatten Straßen durch Schneematsch kommen, sagen beide Wetterdienste übereinstimmend. Da die Kölner Bucht rund 80 Höhenmeter tiefer liegt als der Rest von NRW, ist in der Domstadt am Freitag mit leichten bis mittleren Schneefällen zu rechnen. Sturm droht auch in der Kölner Region. Einzig und allein die Region Bonn ist am Freitag von der Unwetterwarnung ausgeschlossen. Dort wird es zwar kalt, doch Niederschläge halten sich in Grenzen.

Am Wochenende und zum Beginn nächster Woche wird es dann in ganz NRW noch kälter: "Möglicherweise gibt es Dauerfrost und einen Temperatursturz auf bis zu minus zehn Grad", sagt der Meteorologe vom DWD.

Das sagen die Verkehrsbetriebe

Im Fernverkehr wird morgen die Höchstgeschwindigkeit von ICEs auf 200 Stundenkilometer reduziert. Denn bei hohen Geschwindigkeiten können Eisklumpen vom Zug ins Gleisbett fallen - besonders dann, wenn der Zug aus einer kälteren in eine wärmere Gegend fährt. Wenn dadurch Schotter aufgewirbelt wird, kann das den Unterboden der Züge beschädigen. Die Bahn erwartet "geringfügige Verspätungsauswirkungen" bis zu 20 Minuten. In NRW ist hiervon die Schnellfahrstrecke Köln-Frankfurt betroffen, aber auch die Strecke zwischen dem Rheinland und Berlin

Der ÖPNV muss sich bei Eis und Schnee mit vier Hauptproblemen herumschlagen. Rheinbahn und Deutsche Bahn haben aber auch Lösungen parat.

Gefrorene Oberleitungen : Eis auf den Oberleitungen entsteht bei hoher Luftfeuchtigkeit und niedrigen Temperaturen um den Gefrierpunkt. Die Rheinbahn schickt dann Oberleitungsteams in Spezialfahrzeugen auf die Strecke. Mit langen Stangen klopfen die das Eis von den Oberleitungen. Vorbeugend werden bestimmte Strecken ab zwei Grad minus regelmäßig von einer Bahn abgefahren.

: Eis auf den Oberleitungen entsteht bei hoher Luftfeuchtigkeit und niedrigen Temperaturen um den Gefrierpunkt. Die Rheinbahn schickt dann Oberleitungsteams in Spezialfahrzeugen auf die Strecke. Mit langen Stangen klopfen die das Eis von den Oberleitungen. Vorbeugend werden bestimmte Strecken ab zwei Grad minus regelmäßig von einer Bahn abgefahren. Schnee und Schneematsch im Gleis : Gerade Autos schieben viel Material ins Gleis – und irgendwann kommt die Bahn nicht mehr durch. Deswegen wird bei heftigem Schneefall das Netz der Rheinbahn alle 30 Minuten abgefahren, um die Gleise freizuhalten. Die Deutsche Bahn setzt bei Bedarf in NRW sechs Schneeräumfahrzeuge ein. Bei den Bussen ist die Rheinbahn übrigens abhängig von den städtischen Räumdiensten.

: Gerade Autos schieben viel Material ins Gleis – und irgendwann kommt die Bahn nicht mehr durch. Deswegen wird bei heftigem Schneefall das Netz der Rheinbahn alle 30 Minuten abgefahren, um die Gleise freizuhalten. Die Deutsche Bahn setzt bei Bedarf in NRW sechs Schneeräumfahrzeuge ein. Bei den Bussen ist die Rheinbahn übrigens abhängig von den städtischen Räumdiensten. Eingefrorene Weichen : Die meisten Weichen der Rheinbahn haben eine Heizung, damit sie nicht zufrieren. Von den 12.000 Weichen der Deutschen Bahn in NRW sind 7.000 beheizt. Gerade, wenn Niederschlag erst taut und dann wieder friert, nützt das aber nichts. Dann können bestimmte Bahnen nicht fahren. Die Rheinbahn versucht dann, ein Notfallnetz aufrechtzuerhalten. Bei den Stadtbahnen sind das zum Beispiel besonders die Linien 707 und 701, die zwischen "Am Steinberg" und "Unterrath" kombiniert fahren; außerdem die Linie 706 bis zur Kesselstraße und die Linie 709. Die Deutsche Bahn hat zudem 1.400 Weichen mit Verschlussfachabdeckungen ausgestattet, damit Schnee sie nicht beeinträchtigt.

: Die meisten Weichen der Rheinbahn haben eine Heizung, damit sie nicht zufrieren. Von den 12.000 Weichen der Deutschen Bahn in NRW sind 7.000 beheizt. Gerade, wenn Niederschlag erst taut und dann wieder friert, nützt das aber nichts. Dann können bestimmte Bahnen nicht fahren. Die Rheinbahn versucht dann, ein Notfallnetz aufrechtzuerhalten. Bei den Stadtbahnen sind das zum Beispiel besonders die Linien 707 und 701, die zwischen "Am Steinberg" und "Unterrath" kombiniert fahren; außerdem die Linie 706 bis zur Kesselstraße und die Linie 709. Die Deutsche Bahn hat zudem 1.400 Weichen mit Verschlussfachabdeckungen ausgestattet, damit Schnee sie nicht beeinträchtigt. Eis und Schnee an Haltestellen: Die Rheinbahn arbeitet mit der Awista zusammen, wenn es um Räumungen geht. An klassischen Straßenbahnhaltestellen ist sie dafür zuständig, dass die Wege geräumt und gestreut sind. Überall da, wo Haltestellen auf dem Gehweg sind, sind aber die Anwohner zuständig, die dort sowieso räumen müssen. S- und Regionalbahnhöfe muss die Deutsche Bahn räumen. Sie hat dafür eine eigene Winderdienstzentrale eingerichtet. Beschwerden dazu nimmt die 3-S-Zentrale entgegen, die man über diese Seite der DB kontaktieren kann.

Wie sich die Rheinbahn ansonsten auf Winterwetter vorbereitet, steht in diesem Blogbeitrag des Unternehmens.

FOTO: dpa, mku htf tba

FOTO: dpa, mku htf tba

Wenn es richtig kalt wird, funktionieren manche Züge der Bahn nicht richtig. Zum Beispiel, weil sich Fahrzeugbatterien entladen, Bremsen einfrieren oder Trittstufen nicht mehr ausfahren. Die Bahn sagt, sie warte ihre Fahrzeuge vor dem Winter deshalb besonders gründlich. In Nordrhein-Westfalen gebe es zudem in sieben Anlagen zur Zugreinigung die Möglichkeit, Züge schnell von Schnee und Eis zu befreien. Damit abgestellte Züge nicht festfrieren, macht eine "Frostwache" die Runde und startet die Maschinen.

So haben sich die Winterdienste vorbereitet

"Der Düsseldorfer erwartet schöne schwarze Straßen", sagt ein Sprecher des Stadtreinigungsbetriebs Awista und meint damit: Geräumt wird, sobald irgendetwas Schneeartiges vom Himmel fällt. Auch, wenn am Ende nur Schneematsch liegen bleiben sollte. Der städtische Winterdienst kennt zwei Stufen: Bei Stufe 1/2 fahren etwa 20 Fahrzeuge raus und räumen Hauptstraßen und Radwege. Erst ab 25 Zentimeter Schnee kommen auch Nebenstraßen dran. Mehr Infos dazu und wann Bürger selbst räumen müssen, hat die Stadt hier zusammengefasst.

Wenn es in Mönchengladbach auf den Straßen glatt wird, rücken die Winterdienstfahrzeuge schon um drei Uhr morgens aus. Dafür gibt es eine Rufbereitschaft. "Ob Morgen die Fahrzeuge so früh ausrücken müssen, lässt sich noch nicht sagen", sagt Pressesprecherin Anne Peters-Dresen vom zuständigen Unternehmen GEM. Zuletzt war das in der Nacht von Freitag auf Samstag vergangener Woche der Fall. Die Straßen in Mönchengladbach sind in zwei Winterdienstklassen unterteilt: Zuerst werden die zur Klasse eins gehörenden Hauptstraßen wie die Krefelder, Aachener und Kaldenkirchener Straße gestreut, dann alle anderen. Es sind zehn Winterdienstfahrzeuge im Einsatz.

FOTO: Leserfoto

Quelle: RP