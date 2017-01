Schnee am Wochenende weiter möglich

Das Rheinland wurde am Freitag von Schnee und Glätte weitgehend verschont. Am Wochenende aber könnte es schneien und glatt werden. Ab nächster Woche wird es deutlich kälter.

Für Autofahrer ein Ärgernis, für Kinder und Wintersportler eine Freude: Es ist nicht auszuschließen, dass es ab Freitagabend im Rheinland schneit. "Die Luft strömt nun zunehmend aus polaren Regionen zu uns. Gleichzeitig ziehen auch Schauer herein, weshalb es zu Schneefall kommen kann", sagt Franz Molé vom Deutschen Wetterdienst.

"Am Freitagabend werden die Temperaturen um null Grad liegen. Am Samstag werden tagsüber in der Spitze dann drei Grad erreicht." Bis Montag sei laut Molé noch mit Schnee und zunehmend auch mit Glätte zu rechnen, denn ab Sonntag gehen die Temperaturen Stück für Stück zurück.

Nächste Woche wird es knackig kalt

In der neuen Woche wird es dann deutlich kälter. "Wir bekommen dann einen Hochdruckeinfluss. Zum Teil werden die Temperaturen in der Nacht unter minus zehn Grad sinken", sagt Molé. In den Mittelgebirgen erwartet er sogar Werte bis minus 20 Grad. Neuschnee wird es dann aber nicht mehr geben. "Sollte Anfang der kommenden Woche aber Schnee gefallen sein, wird dieser wahrscheinlich erstmal liegenbleiben", sagt der Meteorologe.

