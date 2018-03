später lesen Schnee am Wochenende Winterwetter verursacht Probleme und Unfälle in NRW FOTO: Federico Gambarini/dpa FOTO: Federico Gambarini/dpa 2018-03-17T08:50+0100 2018-03-17T08:50+0100

Der Winter ist zurück. In weiten Teilen von Nordrhein-Westfalen schneit es. Die Straßen können glatt sein. Vor allem in Ostwestfalen hat das am Morgen schon Probleme und Unfälle verursacht.

