Am Donnerstagmorgen warnt der Deutsche Wetterdienst vor Sturmböen über weiten Teilen von NRW. Umgestürzte Bäume behindern den Bahnverkehr.

Starker Regen und Sturm verursachen am Donnerstagmorgen im Berufsverkehr Probleme. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat eine Warnung herausgegeben. Es treten Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis 85 Stundenkilometern auf.

Die Bahn meldet Störungen durch umgestürzte Bäume auf den Gleisen: Das ist auf der Strecke zwischen Euskirchen und Kall der Fall, betroffen sind die RB24 und der RE12/ 22. Ein Baum blockiert außerdem die Strecke zwischen Wuppertal-Vohwinkel und Velbert-Langenberg, betroffen ist die Linie S9. Auf beiden Strecken wurden Busse als Ersatz eingesetzt. Alle Informationen der Bahn zu den Störungen gibt es hier.

FOTO: Polizei

Die Wetterwarnungen des DWD ähneln denen, die bereits an Altweiber am vergangenen Donnerstag galten. An diesem Tag hatte Sturmtief "Thomas" am späten Nachmittag eingesetzt.

(top)