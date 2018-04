Wetter in NRW: "Temperaturen könnten am Donnerstag Rekordwerte brechen"

Der April macht was er will - klar. Aber Hochsommer im Frühjahr ist doch ungewöhnlich. Genau so kommt es aber in den nächsten Tagen. Das bestätigt Yvone Tuchscherer, Meteorologin beim Deutschen Wetterdienst (DWD): "Es bleibt auf jeden Fall sonnig und schön", sagt sie. Damit aber nicht genug: "Es kann sein, dass die Temperaturen am Donnerstag Rekordwerte brechen."

Mindestens 29, vielleicht sogar 30 Grad Celsius könnte das Thermometer am Donnerstag anzeigen. Wird die 30er-Marke geknackt, wäre das einmalig in NRW. "Aber auch mit 29 Grad würde ein Dekadenrekord aufgestellt", sagt Tuchscherer. Ähnlich heiß war es im April zuletzt 2007. Damals notierte der DWD in NRW folgende Temperaturen:

14. April 2007 in Köln: 29 Grad Celsius

14. April 2007 in Münster: 28 Grad Celsius

16. April 2007 in Düsseldorf: 28,1 Grad Celsius

Immerhin scheint der warme April keinen Grund zur Sorge für die Obstbauern zu bieten. "Die Obstblüte hat gerade erst begonnen und bislang sieht alles gut aus", sagt Peter Muß, stellvertretender Geschäftsführer des Provinzialverbandes Rheinischer Obst- und Gemüsebauern. "Letztes Jahr hatten wir im März recht warme Temperaturen und dann im April minus sieben Grad Frost, da ist viel von der Obsternte kaputtgegangen, weil schon die ersten Früchte an den Bäumen hingen." Für April 2018 ist jedoch kein Frost vorausgesagt, das bestätigt auch DWD-Mitarbeiterin Tuchscherer.

"Die Nächte sind mit fünf bis 12 Grad zwar relativ kühl, aber Frost ist erst einmal nicht zu erwarten." Kurz: Wer sich für abends einen Pulli oder eine Jacke mitnimmt, der kann sogar am Wochenende noch im Park grillen. Laut DWD bleibt es am Freitag mit 26 bis 29 Grad Celsius sommerlich, und auch am Samstag reicht es, trotz kühler Luft von Westen, noch für 20 bis 25 Grad.