Wetter in NRW: Viel Sonne und Wind am Wochenende

Ab Donnerstag verspricht ein starkes Hoch bis in die kommende Woche hinein frühlingshafte Temperaturen und viel Sonnenschein. "Die Temperatur am Donnerstag bis 16 Grad im Rheinland, im Bergland 8 bis 10 Grad", sagt Cornelia Urban vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Dabei muss am Donnerstag nur mit schwachem bis mäßigem Wind aus Ost bis Nordost gerechnet werden.

In der Nacht zum Freitag ist es nur locker bewölkt oder klar und trocken. Die Temperatur geht auf 5 bis 1 Grad zurück. "Auch wenn es tagsüber frühlingshaft ist, muss man nachts noch mit Bodenfrost rechnen", sagt die Wetterexpertin.

Am Freitag scheint in allen Teilen von NRW die Sonne. Die Temperatur steigt auf 12 bis 17 Grad. Im Bergland wird es noch kühler, hier schafft es das Thermometer nur auf 8 bis 11 Grad. Die Nacht zu Samstag wird wolkenlos, daher die Temperatur örtlich auf 0 Grad sinken. Auch in dieser Nacht muss mit Bodenfrost gerechnet werden.

Starke Böen am Wochenende

Am Samstag zeigt sich der Frühling dann von zwei Seiten. Zwar gibt es Sonne satt, jedoch muss mit stärkerem Wind gerechnet werden. "Dabei kann es teils auch zu starken Böen kommen", sagt Urban vom DWD. Zwar steigt das Thermometer auf bis zu 17 Grad im Rheinland, jedoch ist die gefühlte Temperatur durch den Wind wesentlich kühler. "Am besten setzt man sich in ein windgeschütztes Café nach draußen und genießt die Sonne", rät die Expertin.

In der Nacht zu Sonntag bringt dann ein leichtes Tiefdruckgebiet Wolken nach NRW. "Das Hoch ist zwar stark genug, jedoch kann es am Sonntag vor allem am Vormittag wolkig werden", sagt Urban. Am Nachmittag soll sich der Himmel aber wieder aufklaren. Auch die neue Woche startet mit viel Sonnenschein. In der Nacht zum Montag bleibt es leicht bewölkt oder klar und niederschlagsfrei. Die Temperatur sinkt auf 2 bis minus 2 Grad. Urbans Fazit: "Der Frühling bleibt erst mal in NRW."