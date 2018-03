Um 17.15 Uhr am Dienstag beginnt der kalendarische Frühling. Doch was die Temperaturen und das Wetter angeht, lässt der Frühling noch auf sich warten. Dass es zum Frühlingsanfang schneit, komme nicht oft vor, sagt Malte Witt vom Deutschen Wetterdienst in Essen. Auch wenn die Schneeschicht vom Morgen schon wieder weggetaut ist, frühlingshaft fühlt sich das Wetter momentan nicht an.

"Heute Nachmittag scheint zwar die Sonne, aber die Temperaturen werden am Dienstag nicht über sieben Grad steigen", sagt Witt. Und auch am Mittwochmorgen kann es frieren. Autofahrer müssen auf Reifglätte aufpassen. Am Donnerstag kann es am Vormittag auch nochmal Schnee geben.

Ein kleiner Lichtblick bietet sich zum Wochenende. "Am Freitag steigen die Temperaturen dann wieder auf acht bis zwölf Grad", sagt Witt. Dann soll es auch nachts nicht mehr frieren. Das Wetter bleibt weiter wechselhaft. Die Bewölkung kann zwischendurch auflockern, aber es kann auch mal schauern. Am Wochenende bleibt es mild und wechselhaft.