Sturm an Altweiber: Wetterdienst warnt vor orkanartigen Böen in NRW

In einigen Karnevalshochburgen sind an Altweiber Veranstaltungen abgesagt worden. Grund ist die Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes. In der Region wurden bereits erste Schäden gemeldet. Für die Nacht sind orkanartige Böen angekündigt.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat vor orkanartigen Böen in weiten Teilen von NRW am Donnerstagabend gewarnt. Bäume könnten entwurzelt und Dächer beschädigt werden, teilte der DWD mit. "Achten Sie besonders auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände", hieß es in der Warnung. Fenster und Türen sollten geschlossen bleiben. Insbesondere von Gebäuden, Bäumen, Gerüsten und Hochspannungsleitungen sollten Fußgänger Abstand halten. Nach Möglichkeit solle man sich nicht im Freien aufhalten.

Die Experten rechnen zumeist zwischen 20 Uhr am Donnerstagabend und 3 Uhr am Freitagmorgen mit Böen, die Windgeschwindigkeiten bis zu 115 Stundenkilometer erreichen können. Dies entspricht der Stärke 11 auf der zwölfstufigen Beaufort-Skala. Dazu sind Regen und Gewitter angekündigt. In einige Lagen kann es nachts Schneeschauer mit Glättegefahr geben.

FOTO: Stefani Geilhausen

Bereits am Nachmittag wurden erste Schäden durch den Sturm gemeldet. In Düsseldorf fiel ein Baugerüst in sich zusammen, in der Region um Kleve stürzten Bäume um. In Emmerich hat sich die Polizei auch auf eine mögliche Sperrung der Rheinbrücken eingestellt.

Karnevalspartys abgesagt

Für die Karnevalisten bedeutete die Unwetterwarnung, dass viele Veranstaltungen unter freiem Himmel bereits am Nachmittag abgesagt werden mussten. In Düsseldorf war um 16 Uhr Schluss mit dem Bühnenprogramm. Viele feierten in den Kneipen der Altstadt weiter. In Bonn wurde eine Party am Münsterplatz abgesagt. In Mönchengladbach gab es kein Möhnentreiben in der Altstadt.

Zwar soll Sturmtief "Thomas" schon im Laufe des Freitags abziehen, doch in seinem Gefolge kommen Regen und unbeständiges Wetter. "Die Wetteraussichten für Rosenmontag und Faschingsdienstag lassen eher durchwachsenes Wetter erwarten", sagte der Meteorologe Thomas Ruppert.

Zudem soll in der Nacht zu Samstag eine neue Abkühlung einsetzen. Nur zwischen Emsland und Niederrhein dürfte es dann frostfrei bleiben, überall sonst sind Minustemperaturen bis minus fünf Grad und in Regengebieten Glätte möglich. Am Samstag selbst könne aber insbesondere im Süden wieder für längere Zeit die Sonne scheinen.

(top/lnw/dpa)