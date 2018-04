später lesen Wetterumschwung Starke Gewitter stören Bahnverkehr in NRW FOTO: Screenshot: Deutscher Wetterdienst FOTO: Screenshot: Deutscher Wetterdienst 2018-04-22T19:12+0200 2018-04-22T19:12+0200

Gewitter mit Sturmböen haben am Sonntag den Bahnverkehr in Nordrhein-Westfalen behindert. Bei Stommeln (Rhein-Erft-Kreis) kollidierte ein Zug mit einem umgestürzten Baum. Schäden gab es auch im Raum Leverkusen. Bei Aachen warteten Züge in den Bahnhöfen, bis das Gewitter durchgezogen war.