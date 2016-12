Bei einem makabren Scherz ist ein 18-Jähriger schwer verletzt worden. Er schlug aus Reflex gegen eine laufende Kettensäge. Seine Freunde hatten ihn nur erschrecken wollen.

Ein Partyspaß endete in Wickede mit einer schweren Verletzung: Fünf junge Leute zwischen 15 und 22 Jahren hatten in der Nacht zum zweiten Weihnachtstag in einer Wohnung in Wickede gefeiert. Als ein 18-Jähriger eingeschlafen war, sollte er erschreckt werden - und daraus ein Video fürs Internet gedreht werden. So der Plan.

Der 22-jährige Wohnungsinhaber holte um 3.30 Uhr eine Kettensäge und startete diese neben dem schlafenden 18-Jährigen aus Ense. Dieser wachte auf und schlug aus Reflex nach der Kettensäge. Dabei wurde seine linke Hand schwer verletzt. Er musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die beiden Jungen (16 und 22 Jahre alt) sowie die zwei 15 und 16 Jahre alten Mädchen waren geschockt. Das Video wurde von der Polizei sichergestellt.

(skr)