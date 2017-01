Wie viel Müll in den NRW-Haushalten 2015 eingesammelt wurde

Wie viel Müll in den 52 Kreisen und kreisfreien Städten von NRW im Jahr 2015 eingesammelt wurde, dazu hat das Statistische Landesamt im Januar 2017 Zahlen veröffentlicht. Im Durchschnitt waren es 466,2 Kilogramm pro Einwohner. Nicht berücksichtigt wurden dabei entsorgte alte Elektrogeräte. Wir geben einen Überblick über das Müllaufkommen in unserer Region sowie in weiteren großen Städten in NRW.