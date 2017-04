später lesen Mutmaßlicher Räuber versucht zu flüchten Wilde Verfolgungsjagd über NRW-Autobahnen 2017-04-14T13:17+0200 2017-04-14T13:16+0200

Ein Autofahrer hat sich in der Nacht zum Karfreitag über mehrere Autobahnen im Rheinland eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert - in einem gestohlenen Auto. Von Troisdorf bei Bonn ging die wilde Hatz an Köln und Leverkusen vorbei bis nach Remscheid.

