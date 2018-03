später lesen Winter-Comeback in NRW Minustemperaturen, Schnee und kältester 17. März FOTO: Hildegard Jesch 2018-03-17T13:10+0100 2018-03-17T13:10+0100

Das Winter-Comeback hat am Samstag auch Schnee nach NRW gebracht. Der Stadt Essen hat es sogar einen Minusrekord beschert. Durch den eisigen Wind fühlt es sich nicht nur in unserer Region arktisch an.