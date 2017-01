Am Wochenende kommen Schnee und Frost

Der Winter kommt. Schubweise geht es mit den Temperaturen in Nordrhein-Westfalen bergab. Ab Freitag kann es stürmen und schneien. Ab dem Wochenende wird's dann richtig kalt. Von Antje Seemann

Ab Montag hat die Kälte NRW spätestens im Griff. "Es wird saukalt. Es ist so kalte Luft im Anmarsch, dass es auch tagsüber nicht über null Grad warm wird", sagt Franz Molé vom Deutschen Wetterdienst in Essen.

Die Art und Weise, wie der Winter nach NRW kommt, ist für Molé dieses Mal "sehr spannend". "Tief 'Egon‘ bringt in der Nacht zu Freitag die Wetterwende. Und da kann alles Mögliche passieren. Zieht er nördlich an NRW vorbei, wird's stürmisch, zieht er südlich vorbei, schneit es." Die Temperaturen fallen jedenfalls schon fast auf null Grad.

Besonders im Bergischen aufpassen

Welchen Ausläufer das Rheinland und der Niederrhein abbekommen, ist noch nicht abzusehen. Sollte der Schnee schon in der Nacht zu Freitag kommen, rechnet Molé mit Behinderungen im Berufsverkehr. "Besonders im Bergischen ist die Gefahr für winterliche Straßenverhältnisse hoch."

Fest steht für den Wetterexperten, dass nach Egon – ob er nun Sturm oder Schnee bringt – der Weg frei ist für die eiskalte Polarluft. "In der Nacht zu Samstag rechnen wir mit Werten um null Grad und für das Wochenende mit Schneeschauern. Da, wo die langziehen, kann es auch problematisch werden. Es wird zwar keine Schneemassen geben, aber in Richtung Bergisches kann es viel werden." Außerdem sind am Samstag auch Wintergewitter möglich. Tagsüber kann der Schnee bei zwei Grad aber auch schon wieder schmelzen.

Ab Montag sieht es laut Molé dann nach Dauerfrost aus. "Wenn Schnee liegt, dann gibt es schon abends Temperaturen von minus zehn Grad." Und auch tagsüber soll es die gesamte Woche frostig bleiben.