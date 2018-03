Am Samstag, 17. März 2018, schneit es in weiten Teilen von Nordrhein-Westfalen. Diese Blätter tragen den Schnee mit Fassung. weniger

Am Samstag, 17. März 2018, schneit es in weiten Teilen von Nordrhein-Westfalen. Diese Blätter tragen den Schnee mit Fassung.

Dieser Hund genießt in Düsseldorf-Stockum noch mal ein ausgiebiges Bad im Schnee.

Ob diese Balkonblumen in Duisburg den erneuten Wintereinbruch überstehen?

Spaß im Schnee: So rutscht es sich viel besser als im Regen.

In diesem Garten in Hückeswagen ist es auch winterlich.

Winterspaziergang im März in Duisburg-Marxloh.

Auch am Niederrhein liegt Schnee - wie in diesem Garten in Kevelaer.