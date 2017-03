Bei einem Autozulieferer in Witten ist am frühen Mittwochmorgen ein Feuer ausgebrochen. Sechs Mitarbeiter erlitten Rauchvergiftungen, außerdem wurden zwei Feuerwehrleute im Einsatz verletzt. Mittlerweile laufen die Nachlöscharbeiten. Schadstoffmessungen ergaben keine erhöhten Werte.

"Wir sind jetzt mit den Nachlöscharbeiten beschäftigt", sagte Ulli Gehrke, Sprecher der Feuerwehr Witten, gegen 7.30 Uhr unserer Redaktion. Die Rauchentwicklung habe deutlich nachgelassen. Auch die Warnung, Fenster und Türen geschlossen zu halten, könne zurückgenommen werden. "Unsere Messungen haben bislang keine erhöhten Schadstoffwerte ergeben", sagte Gehrke. Im Stadtgebiet Witten seien aber noch Messfahrzeuge unterwegs, um weitere Messungen vorzunehmen.

Das Feuer war in der Nacht in einer Werkshalle eines Autozulieferers an der Brauckstraße im Ortsteil Rüdinghausen ausgebrochen. Weil Gesundheitsschäden durch Rauchgase zunächst nicht ausgeschlossen werden konnten, wurde über die Warn-App Nina die Aufforderung an Anwohner verbreitet, Fenster und Türen vorsorglich geschlossen zu halten und Klimaanlagen abzuschalten. Auch für die Dortmunder Stadtteile Oespel, Eichlinghofen, Salingen, Persebeck und Kruckel wurde eine Warnung herausgegeben. Die Menschen werden außerdem gebeten, den Notruf von Polizei und Feuerwehr nicht für Nachfragen zu blockieren.

Acht Verletzte

Sechs Mitarbeiter des Autozulieferers kamen Gehrke zufolge mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Zuerst war von fünf Verletzten die Rede gewesen. Auch zwei Einsatzkräfte der Feuerwehr seien im Laufe des Einsatzes verletzt worden. Es handele es sich in allen Fällen um leichte Verletzungen, sagte Gehrke.

Mehr als 100 Feuerwehrleute sind in der nordrhein-westfälischen Stadt seit etwa 2 Uhr in der Nacht im Einsatz. Außer der Feuerwehr Witten wurden Kräfte aus Dortmund und Herdecke alarmiert.

Brandursache und Schadenshöhe waren am frühen Morgen noch unklar.

Bei dem Autozulieferer hatte es im März 2015 schon einmal einen Großbrand gegeben. Die Rauchwolke war kilometerweit zu sehen gewesen. Damals war niemand verletzt worden.

(juju/hebu/lsa/dpa)