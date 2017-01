Mann fährt in Witten Schüler an - und beschimpft ihn

Am Dienstagmittag hat ein bislang unbekannter Mann in Witten einen elf Jahre alten Jungen mit seinem Auto erfasst. Statt dem verletzten Kind zu helfen, fuhr er weiter - und beschimpfte ihn mit den Worten: "Da musst du besser aufpassen!"

Laut Polizei wollte der elf Jahre alte Schüler gegen 11.30 Uhr die Annenstraße in Witten überqueren. Die Fußgängerampel zeigte nach Angaben des Jungen grünes Licht. Als er auf die Straße trat, berührte ihn ein roter Wagen, dessen Fahrer in Richtung Witten-Schnee unterwegs war, an der Hüfte.

Der Fahrer soll daraufhin angehalten haben - aber nicht, um sich um den leicht verletzten Jungen zu kümmern. Stattdessen soll er die Seitenscheibe heruntergkurbelt und sinngemäß zu dem Jungen gesagt haben, dass dieser besser aufpassen müsse. Danach fuhr er weiter, ohne sich um das Kind zu kümmern. Die Mutter des Elfjährigen brachte ihn schließlich zum Arzt.

Die Polizei sucht den flüchtigen Autofahrer und bittet um Zeugenhinweise. Er soll ein asiatisches Aussehen gehabt haben und etwa 40 Jahre alt sein. Er habe sehr kurze schwarze Haare und unreine Haut gehabt.

Hinweise werden unter der Rufnummer 0234 / 909-5206 entgegengenommen.

(lsa)