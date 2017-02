Wuppertal in den Ferien ohne Bahnanschluss

Die Stadt Wuppertal wird in den Oster- und Sommerferien 2017 vom Bahnverkehr abgeschnitten sein. Die Sperrung ist nötig, um ein neues elektronisches Stellwerk in Betrieb zu nehmen.

Wie Vertreter der Deutschen Bahn NRW am Montag in Wuppertal erklärten, müssen umfangreiche Arbeiten an den Schienen durchgeführt werden. Diese machen die Sperrung erforderlich.

Pendler in der 350.000-Einwohner-Stadt müssen sich in der Zeit auf längere Fahrten zur Arbeit etwa mit dem Bus einstellen. Wuppertals Oberbürgermeister Andreas Mucke (SPD) sagte, die Stadt empfehle betroffenen Mitarbeitern, von zu Hause aus zu arbeiten.

Während der insgesamt rund neunwöchigen Sperrung sollen ausfallende Regionalzüge durch Schnellbusse ersetzt werden. Der Fernverkehr soll umgeleitet werden.

Das neue, 32 Millionen Euro teure Stellwerk wird seit Jahren gebaut. Es soll drei Stellwerke ersetzen, die teils über 50 Jahre alt sind. "Es ist absolut notwendig, neueste Technik einzusetzen", sagte Peter Alsbach, der Bahn-Verantwortliche für den Bau des Stellwerks.

(lsa/lnw)