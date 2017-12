Jux-Event auf Schalke: Wuppertaler gewinnen erneut Schneeballschlacht-WM

Ein Team aus Wuppertal hat erneut den Jux-Wettbewerb "Schneeballschlacht-WM" in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen gewonnen. Sie konnten den Titel zum dritten Mal verteidigen.

"Hau do jus" nennt sich die dreiköpfige Truppe, die am Donnerstag im Rahmenprogramm der Biathlon-"World Team Challenge" in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen ihren Titel schon zum dritten Mal verteidigen konnte.

Im Finale der vierten "Schneeballschlacht-WM" besiegten die Wuppertaler das Team "Shoot 'Em Up" mit 114 zu 93 Treffern. Der Gewinn der Schneeball-Profis: Eine Eventloge für zwölf Personen bei einer Musikveranstaltung in der Arena.

32 Teams waren bei dem Spaß-Wettbewerb gemeldet, 31 aus Deutschland und eines aus Österreich. Sie konnten sich vorab ohne Qualifikation und gegen eine Gebühr anmelden. Eine Truppe war am Donnerstag gar nicht erst zum Wettbewerb erschienen, eine andere brach ihre Teilnahme nach dem ersten Kräftemessen ab. Dem Gesamt-Vergnügen tat dies jedoch keinen Abbruch. Das Finale in der Arena habe bei den Besuchern für gute Stimmung gesorgt, sagte eine Sprecherin.

(heif/lnw)