Mehrere Anwohner in Wuppertal haben der Polizei am Freitagabend gemeldet, dass sie am Himmel unerklärliche Beobachtungen gemacht hätten. Ein Fluggerät sei abgestürzt. Die Polizei suchte vier Stunden lang, fand aber nichts.