Religionsfreiheit an Schulen Wuppertaler Schule verbietet muslimischen Schülern sichtbares Beten 2017-03-02T10:12+0100

An einem Gymnasium in Wuppertal hat die Schulleitung Lehrer darauf hingewiesen, dass "deutlich sichtbares" Beten mit Gebetsteppich und ritueller Waschung nicht gestattet ist. Die Lehrer sollten Schüler darauf hinweisen und ihre Namen der Schulleitung melden, heißt es in dem Schreiben.

Helene Pawlitzki Crossmedia-Journalistin Düsseldorf

