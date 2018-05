Anrufe in Duisburg: Zahlreiche Betrugsfälle durch falsche Polizisten

Anrufe in Duisburg

In Duisburg häufen sich die Fälle von Trickbetrügern, die vornehmlich alte Menschen anrufen und Wertgegenstände sicherstellen wollen. Die Polizei rät, solche Anrufe zu ignorieren und Unbekannten nicht die Tür zu öffnen.

Seit etwa einer Woche würden pro Tag gefühlt 50 Anrufe von irritierten Senioren bei der Leitstelle der Polizei in Duisburg eingehen, sagte ein Sprecher am Samstag. Die älteren Menschen seien verwundert über einen Anruf der Polizei gewesen.

Die Betrüger geben sich laut Polizei als Polizisten aus, berichten unter der Telefonnummer 110 von festgenommenen Einbrechern und weisen auf mögliche Einbrüche bei den Opfern hin. Daraufhin würden sie fragen, ob die Senioren Geld oder Schmuck in ihrem Haus hätten, das aus Sicherheitsgründen abgeholt werden müsste.

Inzwischen hat sich die Justiz in NRW auf die Senioren-Abzocker spezialisiert. Die Staatsanwaltschaft Düsseldorf erhält dafür eine zusätzliche Stelle mit landesweiter Zuständigkeit.

Auf Twitter warnte die Duisburger Polizei in den vergangenen Tagen immer wieder vor dem Trick. "Wir rufen niemals jemanden an, um Wertsachen sicherzustellen. Der angebliche Anruf kann also gar nicht echt sein", erklärte der Sprecher. Sein Tipp: Anrufe ignorieren und die Haustür bei Unbekannten gar nicht erst öffnen.

In mindestens einem Fall hat der Betrug bereits geklappt. Eine 62-Jährige hatte einem falschen Polizisten die Masche abgekauft und einem angeblichen Beamten in Zivil nach Polizeiangaben Schmuck und Geld im Wert von mindestens 15.000 Euro übergeben.

(lnw)