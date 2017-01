Flughafen Köln/Bonn: Zoll findet 50.000 Schmuggel-Zigaretten

Zollfahnder haben am Flughafen Köln/Bonn in zwei riesigen Koffer mehr als 50.000 illegale Zigaretten entdeckt. Die Schmuggelware wurde beschlagnahmt.

Jeans, T-Shirts, Schuhe? Fehlanzeige bei zwei Koffern, die der Zoll am Flughafen Köln/Bonn geöffnet hat. Statt Kleidung waren in den prall gefüllten Koffern mehr als 50.000 illegale, unversteuerte Zigaretten der in Deutschland unverkäuflichen Marke "VIP". Die Zöllner zogen sie aus dem Verkehr.

Auch am Flughafen Düsseldorf fiel ein Koffer mit fast 30.000 Schmuggel-Zigaretten der Marke "Marlboro" auf. Ukrainer hatten versucht, sie nach Deutschland zu bringen.

Der entstandene Steuerschaden beträgt dem Zoll zufolge rund 16.000 Euro. Die Zollfahndung Essen führt die weiteren Ermittlungen im Auftrag der Staatsanwaltschaften Köln und Düsseldorf.

