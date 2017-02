Unfall in Zülpich

In Zülpich hat ein Fußgänger schwerer Kopfverletzungen erlitten, als er von einem Auto angefahren wurde.

Laut Polizei wollte der 61-Jährige gegen 14.05 Uhr am Dienstag die Bonner Straße in Zülpich überqueren. Dabei erfasste ihn ein 77 Jahre alter Autofahrer. Er gab später an, den Fußgänger nicht gesehen zu haben.

Der Mann sei gegen die Frontscheibe geschleudert worden und zu Boden gestürzt. Er musste in einem Krankenhaus behandelt werden.

(lsa)