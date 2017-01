Zwölf Verletzte in Warendorf

Die Schranken schließen sich, die Bahn naht. Doch quer auf den Schienen versperrt ein großer Lkw-Auflieger die Strecke. Beim Aufprall werden in Warendorf zwölf Menschen leicht verletzt.

Beim Zusammenstoß eines Regionalzugs mit einem Lastwagen sind im Münsterland zwölf Menschen leicht verletzt worden. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf rund 1,75 Millionen Euro geschätzt.

Ein Lkw-Fahrer sei in Warendorf beim Wenden mit seinem Fahrzeug an einem Bahnübergang auf die Schienen geraten, teilte die Polizei am Dienstagmorgen mit.

Der Sattelauflieger des Lasters stand nach ersten Erkenntnissen noch auf den Schienen, als sich am Montagabend die Schranken schlossen. Dann fuhr der Regionalzug in das Hindernis.

Von den Verletzten behandelten Notärzte fünf Fahrgäste vor Ort. Die übrigen sieben Personen wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Darunter befanden sich der 48-jährige Lkw-Fahrer, seine 38-jährige Beifahrerin, der Zugführer, der 27-jährige Zugbegleiter sowie ein 27-jähriger Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes. Nach den Ermittlungen vor Ort befanden sich zum Unfallzeitpunkt zehn Fahrgäste im Zug.

Die Bergungsarbeiten dauerten bis zum Dienstagvormittag an. Zwar sei die Fracht des Lasters umgeladen und der Sattelzug geborgen worden. Der Zug habe sich aber zunächst noch nicht bewegen lassen, schilderte der Polizeisprecher. Er konnte am Dienstagmorgen durch einen anderen Zug zurück in den Bahnhof gezogen werden.

Nach Auskunft der Eurobahn sind durch den Unfall am Bahnübergang acht Züge bis 8 Uhr am Dienstagmorgen ersatzlos ausgefallen. Seit 8 Uhr gebe es einen Schienenersatzverkehr. Die Bahnstrecke nach Rheda-Wiedenbrück konnte um 9 Uhr nach Prüfung des Gleisbettes für den Zugverkehr wieder freigegeben werden. Für den übrigen Verkehr ist der Bahnübergang weiterhin gesperrt.

(lsa/lnw)