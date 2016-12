später lesen Polizei in Aachen Zwei Flüchtlinge aus Kühllaster sind Jugendliche FOTO: Polizei Aachen FOTO: Polizei Aachen Teilen

Unter den fünf Afrikanern, die am Donnerstag aus dem Staufach eines Kühllasters in Aachen befreiten wurden, waren zwei Jugendliche von 16 und 17 Jahren. Drei der Männer hatten bereits in Frankreich Asyl beantragt.