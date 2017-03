Andreas Lubitz soll den Flug 4U9525 in die französischen Alpen gesteuert haben. Nun hat sein Vater eine umstrittene Pressekonferenz gegeben. Am Jahrestag des Absturzes wollte er Beweise für die Unschuld seines Sohnes vorlegen.

Am 24. März 2015 um 10.41 Uhr zerschellte der Germanwings-Flug 4U9525 auf seinem Weg von Barcelona nach Düsseldorf in den südfranzösischen Alpen. 150 Menschen starben. Darunter auch 16 Schüler und zwei Lehrerinnen des Joseph-König-Gymnasiums in Haltern am See, die sich auf dem Rückweg von einer Klassenfahrt befanden.

Die Ermittler kamen zu dem Ergebnis, der psychisch kranke Co-Pilot Andreas Lubitz habe das Flugzeug absichtlich in die Bergkette gesteuert.

Dessen Vater, Günter Lubitz, hat ein Gutachten beauftragt. Das hat er am heutigen Freitag auf einer Pressekonferenz in Berlin vorgestellt. Luftverkehrs-Experte und Fachjournalist Tim van Beveren hat das Gutachten erstellt und spricht ebenfalls bei der Pressekonferenz. Außerdem sind Anwälte der Familie anwesend.

Journalist Hans-Joachim Rüdel, der die Pressekonferenz durchführte, sagte, der Jahrestag des Absturzes sei als Tag für die Stellungnahme gewählt worden, weil die Familie Lubitz zwei Jahre nicht gehört worden sei. Egal welcher Tag gewählt worden wäre, die Familie wäre kritisiert worden, sagte Günter Lubitz. Der Termin sei nicht gewählt worden, um die anderen Angehörigen zu verletzen.

Der Vater des Co-Piloten sagte, sein Sohn sei zum Zeitpunkt des Absturzes nicht depressiv gewesen. Dann spricht Lubitz über die Folgen des Ereignisses für seine Familie: "Was ich Ihnen jetzt sage, sage ich mit großer Vorsicht, weil es leicht falsch verstanden werden kann: Die Trauer, über die ich heute spreche, ist eine andere. Es ist eine, die sich von der Trauer der anderen unterscheidet." Die Familie müsse damit leben, dass ihr toter Sohn als Massenmörder verurteilt und schon zwei Tage nach dem Unglück namentlich genannt worden sei.

Anwalt fordert Fortsetzung der Ermittlungen

Lubitz sagte, sein Sohn hätte sechs Jahre vor dem Absturz seine Depression überwunden. Neuerliche Arztbesuche im Jahr 2014 seien ausschließlich zur Untersuchung seiner Augen gewesen. Das würden auch Staatsanwälte in Düsseldorf bestätigen. Es sei zu diesem Zeitpunkt nicht psychologisch in Behandlung gewesen. Es sei auch kein fremdagressives Verhalten festgestellt worden.

"Die mit dem Absturz betrauten Institutionen haben sich alle nur auf einen depressiven Menschen konzentriert", sagte Lubitz. Weil die Familie die technischen Einzelheiten der Ermittlungen nicht habe überblicken können, habe sie den Experten van Beveren beauftragt.

Frank Palmer, Anwalt der Familie Lubitz, sagte, dass er von der Staatsanwaltschaft Düsseldorf eine Abschlussverfügung erhalten habe, die zeigt, dass eine Dauerdepression von Andreas Lubitz ausgeschlossen sei. Der Medienrechtler Andreas Behr forderte eine Fortführung der Ermittlungen. Die Medien sollten berechtigten Zweifeln an den bisherigen Ermittlungen nachgehen. Außerdem forderte er die Medien auf, die Familie nicht mehr direkt zu kontaktieren.

Der Luftfahrtexperte Tim van Beveren wunderte sich zunächst darüber, dass die französischen Ermittler sich bereits nach 48 Stunden darauf festgelegt hatten, dass der Co-Pilot die Maschine bewusst abstürzen ließ. Die Stimm-Aufnahmen aus dem Cockpit hätten lediglich ergeben, dass Lubitz vor dem Aufprall geatmet habe. Ob er noch bei Bewusstsein war, sei nicht geklärt worden. Ermittlungsbehörden und auch Medien hätten über diese Möglichkeit nicht berichtet.

Für die Untersuchung zu dem Absturz hätten ausschließlich Ingenieure die Stimmrekorder gehört – keine Experten, die den Faktor Mensch bei Unfällen einschätzen könnten.

Danach ging van Beveren auf technische Fehler ein. Die Bescheinigung über die Prüfung der Lufttüchtigkeit sei zum Zeitpunkt des Absturzes abgelaufen gewesen. Dieses Zertifikat sei jeweils nur ein Jahr gültig.

Laut van Beveren sei es menschlich zudem nicht möglich gewesen, so schnell wie im Flugdatenschreiber dokumentiert, den Kurs und die Flughöhe anzupassen. Laut Ermittlungsakten sollen die Änderungen zwei Sekunden gedauert haben. Bei Tests mit Piloten im Flugsimulator habe das keine der Testpersonen in dieser Zeit geschafft.

Angehörige der Opfern erinnern in Frankreich an den Absturz

Der Berliner Opferanwalt Elmar Giemulla, der die Angehörigen von 42 Opfern vertritt, hatte die Aktion der Familie im Vorfeld bereits als "unverantwortlich" und "geschmacklos" kritisiert. "Ich finde das sehr schlimm. Ausgerechnet jetzt. Sich genau auf die Sekunde zu dem Zeitpunkt äußern zu wollen, an dem vor zwei Jahren die Maschine abgestürzt ist, ist unverantwortlich", sagte Giemulla. "Ich vermute, dass Herr Lubitz eine Theorie verbreiten möchte, die seinen Sohn freispricht von jeglicher Schuld."

Viele Angehörige sind am Freitag dort, wo ihre Verwandten starben. Die Lufthansa als Germanwings-Muttergesellschaft hat in Le Vernet wieder eine Gedenkfeier organisiert. Der kleine Alpenort liegt in der Nähe der Stelle des Aufschlags von Flug 4U9525.

In Haltern hielten die Menschen um 10.41 Uhr fünf Minuten lang inne. Die Kirchen läuteten ihre Trauerglocken. Schulleiter Ulrich Wessel hatte eine gemeinsame Gedenkfeier von Stadt, Schule und Kirchen auf dem Schulhof an der Gedenkstätte geplant.

(rent/dpa)