später lesen Recklinghausen Zwei Kinder bei Wohnungsbrand verletzt Teilen

Twittern





2017-01-23T20:06+0100 2017-01-23T20:06+0100

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Recklinghausen sind am Montag sieben Bewohner verletzt worden, darunter zwei Kinder.