Verkleidungen: Partnerkostüme im Karneval

Immer wieder gibt es an Karneval besondere Kostüme, die aus der Menge hervorstechen - sei es wegen ihrer Größe, der Farbe oder der Materialien. Wir haben uns am Wochenende auf den verschiedenen Zügen in unserer Region umgeschaut und Jecken entdeckt, die nicht nur auffällige Kostüme trugen, sondern diese auch aufeinander abgestimmt hatten. Neben den hier gezeigten trafen wir noch etwa einen Mönch und eine Nonne, ein venezianisches Paar, Hippies sowie Robin Hood und seine Marian.