später lesen Düsseldorf Polizei: Besser auf Spielzeugwaffen verzichten 2017-02-22T19:42+0100 2017-02-23T10:35+0100

Wer in diesen Tagen an einem eher martialischen Karnevalskostüm feilt, sollte nicht zu viel Perfektionismus an den Tag legen. Nach den Terroranschlägen des vergangenen Jahres werden die Sicherheitsbehörden ein sehr genaues Auge auf den Straßenkarneval werfen. Trotz der Angst vor Terroranschlägen gibt es aber keine besonderen Vorgaben. So rät das Festkomitee Kölner Karneval den Jecken nicht ausdrücklich von bestimmten Verkleidungen ab. "Wir verbieten keinem Jecken sein Kostüm", heißt es auch von Seiten der Kölner Polizei. "Allerdings appellieren wir an den gesunden Menschenverstand der Karnevalisten", sagt ein Polizeisprecher.