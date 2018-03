später lesen Düsseldorf Public Viewing erlaubt - NRW lockert Lärmschutz 2018-03-20T20:07+0100 2018-03-21T10:27+0100

Fußball-Fans dürfen in Nordrhein-Westfalen während der WM im Sommer wieder bis in den späten Abend feiern. Das Land NRW hat für den Zeitraum des Turniers vom 14. Juni bis 15. Juli in Russland mit einem Erlass das Public Viewing an öffentlichen Plätzen auch nach 22 Uhr ermöglicht. NRW-Umweltministerin Christina Schulze Föcking (CDU) verwies auf den "Erfolg" dieser Veranstaltungen bei vergangenen Turnieren. "Solche Gemeinschaftserlebnisse wollen wir den Fans auch bei den Spielen der Weltmeisterschaft in Russland ermöglichen", sagte Schulze Föcking laut einer Mitteilung.