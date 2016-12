später lesen Münster Quergestellte Reisebusse sichern Weihnachtsmarkt Teilen

Quergestellte Reisebusse an stark frequentierten Zufahrten zur Innenstadt sollen in Münster den Weihnachtsmarkt schützen. Zu dieser Maßnahme habe die Polizei nach dem Anschlag in Berlin geraten, um unberechtigte Fahrzeuge abzuhalten, sagte Wolfgang Heuer, Ordnungsdezernent der Stadt. Solange die Verkaufshütten geöffnet sind, werden die großen Busse als mobile Sperre an vier besonders gefährdeten Stellen rund um die Innenstadt postiert. Da auch der Fahrer vor Ort sei, könne man gewährleisten, dass der Weg für Rettungsfahrzeuge sofort freigemacht werde.