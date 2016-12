Radevormwald/Xanten

Ein Jahr lang haben Christa Weihofen und drei ehemalige Klassenkameradinnen recherchiert, um alle Schülerinnen der damaligen zwei Parallelklassen ausfindig zu machen. In diesem Jahr gab es das erste große Klassentreffen der Abschlussklasse von 1966. Damals wurde die Marienschule in Xanten, eine Mädchenschule, noch von Nonnen geleitet und war ein Internat. "Darum war klar, dass danach alle weggehen und man sich erst mal nicht wiedersieht", sagt die 66-Jährige, die heute in Wesel wohnt. Von Emily Senf

Egal, wie lange der Schulabschluss zurückliegt - wenn die Einladung zum Klassentreffen im Briefkasten oder digitalen Postfach auftaucht, ist die Stunde der Wahrheit gekommen. Will man die wiedersehen? Kann man in ihren Augen bestehen, sich an ihren Karrieren messen? Hat man wirklich das Bestmögliche aus seinem Leben gemacht?

So ein Klassentreffen ist oftmals auch eine Abrechnung mit sich selbst. Man fragt sich, ob die Dinge so gelaufen sind, wie man sie sich vorgestellt hatte, als man so jung und gleichzeitig so erwachsen zu sein glaubte, dass einem die Welt offen zu stehen schien. Denn wer mit sich selbst hadert, hat beim Klassentreffen schon verloren. Vielleicht lassen darum einige Jahrgangsstufen mehrere Jahrzehnte vergehen, bis es zu einem Wiedersehen kommt.

Christa Weihofen und ihre Klassenkameradinnen suchten im Internet nach den ehemaligen Mitschülern, kontaktierten Verwandte und erhielten Informationen vom Kirchenchor. Tatsächlich leben die Frauen heute in ganz Deutschland verstreut, eine im Allgäu und eine in Kolumbien. Ein paar sind bereits gestorben. 31 von 60 kamen zum Treffen. Konkurrenzdruck habe es nicht gegeben. "Wir sind doch alle Rentnerinnen", sagt Weihofen und lacht. "Jetzt ist so etwas einfach egal."

Bis zwei Uhr morgens quatschten Wiehofen und die Mädels von damals über die alten Zeiten. "Es war spannend, was aus allen geworden ist", meint sie. Denn unter den Augen der Nonnen durften die Mädchen damals weder Röcke noch ärmellose Blusen oder hochhackige Schuhe tragen und lernten Dinge wie Kochen und Socken stricken. "Da fand ich es toll zu sehen, welch emanzipierte Frauen wir alle geworden sind", sagt Weihofen. Eine Klassenkameradin wurde Gleichstellungsbeauftragte an einer Universität, eine andere Leiterin eines Pflegeheims. Weihofen selbst war in das Architekturbüro ihres Mannes eingestiegen.

Bei Stephanie Braun war die Sache mit dem Klassentreffen ein bisschen anders. Die 42-Jährige hat die meisten ihrer Mitschüler nach dem Abschluss 1991 an der Städtischen Realschule Radevormwald im Bergischen Land immer mal wieder gesehen. "Viele sind in der Nähe geblieben", sagt sie. Deswegen habe es auch 25 Jahre gedauert, bis es ein offizielles Wiedersehen gab.

Doch gelohnt habe es sich allemal, sagt Braun, Bankkauffrau und Mutter von zwei Kindern: "Jeder hatte seinen Platz im Leben gefunden und musste den anderen nichts beweisen." Natürlich habe man auch über Lebensläufe gesprochen, aber "aus reinem Interesse", sagt Braun. Wiedererkannt hat sie alle. "Sie waren nur ein bisschen gealtert."

Bei vielen Menschen verursache die Einladung zum Klassentreffen erst einmal ein leichtes Zögern, sagt Heike Abidi. Vor kurzem gab die Autorin das Buch "Schlachtfeld Klassentreffen - Von alten Feinden in neuem Gewand" heraus, in dem sie eigene Geschichten und die anderer Autoren gesammelt hat. Doch egal, ob man die Schulzeit als negativ empfunden hat: "Ich würde immer zum Treffen hingehen", sagt die 51-Jährige, die in Birkenfeld in Rheinland-Pfalz aufs Gymnasium ging. "Vielleicht kann man ja sogar Vorurteile abbauen."

Ihr Tipp: "Man sollte weiterblicken als auf das klassische mein Haus, mein Auto, meine Yacht." Denn obwohl man vielleicht wenig gemeinsam habe, habe man doch in der Schulzeit viel zusammen durchgestanden, den Sportunterricht etwa, schwierige Lehrer, knifflige Klassenarbeiten. Witzige Geschichten gibt es natürlich auch: So erzählt das Buch von einem Wirt, der aus Versehen alkoholfreies Bier bestellt und seinen Gästen nichts davon gesagt hatte. "Hinterher sind alle mit dem Taxi heimgefahren, weil sie sich so beschwipst gefühlt haben", sagt Abidi. Zum vermeintlichen Tod eines Klassenkameraden hatten die Teilnehmer eines anderen Klassentreffens gerade die Gläser erhoben, als er durch die Tür spazierte. Mitschüler, die vorher kaum etwas miteinander zu tun hatten, kamen auf Festen zusammen. "Aber es gibt natürlich auch die traurigen Geschichten von früheren Paaren, die sich wiedersehen und erkennen, dass sie gemeinsam hätten glücklich werden können", erzählt Abidi.

Doch eine Geschichte ist der Autorin besonders im Gedächtnis geblieben. Eine Freundin konnte es kaum erwarten, ihren ehemaligen Schwarm wiederzusehen, in den sie in der Schule heimlich verliebt war. "Aber dann erkannte sie, dass er gar nicht mehr so toll war wie damals und war kuriert", sagt Abidi und lacht. "Dafür findet er sie heute toll."

