Solingen Räuber verbrennt 53-Jährigem mit Gasflamme Gesicht 2018-03-14T20:26+0100 2018-03-15T09:34+0100

Für ein erbeutetes Handy hat ein Räuber in Solingen einen 53-Jährigen mit einer Gasflamme besprüht und dessen Gesicht verbrannt. Der 53-Jährige saß laut Polizei gestern Nachmittag an einer Bushaltestelle, als der Angreifer mit einem Gas-Spray sprühte, vor das er ein Feuerzeug hielt. Der Täter verbrannte seinem Opfer das Gesicht, entriss ihm das Handy und flüchtete. Der 53-Jährige erlitt laut Polizei schwere Gesichtsverletzungen, torkelte auf die Busspur und stieß gegen einen herannahenden Bus. Rettungskräfte brachten den Mann in eine Spezialklinik. Die Polizei nahm einen 20-Jährigen fest.