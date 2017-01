später lesen Düsseldorf Rather Schützen einigen sich auf Vergleich Teilen

Twittern







Für das plötzliche Einsacken eines Lkw in ein Erdloch einer Wiese beim Aufbau für ein Schützenfest 2014 in Düsseldorf-Rath soll der ansässige Bürger-Schützenverein fast 90.000 Euro Schadensersatz zahlen. So lautete gestern beim Düsseldorfer Landgericht die Zivilklage einer Versicherung, die den betroffenen Schausteller für den Havarie-Schaden an einem Auto-Scooter bereits entschädigt hat. Der Verein müsste die Summe nicht aufbringen, sondern ist durch eine Haftpflicht abgesichert, verweigerte bisher aber jede Zahlung.