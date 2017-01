Krefeld: Raubmord an Rentner aufgeklärt

Täter hatten den Kopf des 79-jährigen Krefelders mit Klebeband umwickelt. Von Joachim Niessen

Drei Monate nach dem Mord an einem Rentner in Krefeld hat die Polizei sechs mutmaßliche Täter festgenommen. Das 79-jährige Opfer war Ende Oktober vergangenen Jahres erstickt in seiner Wohnung aufgefunden worden. Die Täter hatten den alleinlebenden Rentner gefesselt und den Kopf anschließend mit Klebeband umwickelt. Drei der Festgenommenen stehen unter Mordverdacht. Drei weitere sollen an der Tat beteiligt gewesen sein. Die Gruppe hatte sich darauf spezialisiert, ältere Menschen unter anderem in Krefeld und Umgebung zu bestehlen.

Ermittler hatten die Verdächtigen am Montag in Krefeld, Solingen und Düsseldorf festgenommen und auch mehrere Wohnungen durchsucht. Modernster DNA-Technik, verdeckten Ermittlungen und der Auswertung gespeicherter Telekommunikations-Vorratsdaten sei es laut Polizei zu verdanken, dass die Gesuchten so schnell ins Netz gingen. Mehr als 80 Polizeikräfte waren an den Ermittlungen beteiligt, insgesamt 168 Hinweise waren bei der Mordkommission eingegangen. Die Fahnder entdeckten DNA-Spuren auf dem Klebeband, am Ärmel des Toten sowie auf einem Putzlappen, der in zwei Teile gerissen worden war. Ein Stück lag im Badezimmer, das zweite fanden die Beamten im Rachen des Toten.

Ergänzende Ermittlungen ergaben, dass die Gruppe auch für weitere Straftaten verantwortlich ist. Unter den Festgenommenen sind auch zwei Frauen, die Kontakt zu dem alten Mann aufgenommen und sich mit ihm verabredet haben sollen.

Der Rentner hatte in Krefeld sehr zurückgezogen gelebt. Freunden hatte er berichtet, dass zwei Frauen einen Teppich aus seiner Wohnung mitnehmen und reinigen wollten, das habe er aber abgelehnt. Die Frauen wollten wiederkommen. Sie seien von den zahlreichen Antiquitäten in seiner Wohnung entzückt gewesen.

Die Polizei fand seine Leiche, weil ihn sein Vermieter als vermisst gemeldet hatte. Der 79-Jährige hatte von einer geringen Rente gelebt. Wegen ausstehender Rechnungen war ihm sogar der Strom abgeschaltet worden. Was aus seiner Wohnung fehlt, ist weiterhin unklar.

